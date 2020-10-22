فلسطين تسجل 8 وفيات و506 إصابات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، 8 وفيات بفيروس كورونا، و506 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة 498 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 60164 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، تسجيل 609 حالات تعاف، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين في فلسطين إلى 52962.

وكشفت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.