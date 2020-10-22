حبس عصابة نسائية تسرق الحقائب "بشفرة موس" في التجمع

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي مكون من سيدتان 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قيامهم بسرقة حقيبة سيدة تحمل جنسية أجنبية، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط ضبط سيدتان، لهما معلومات جنائية، لقيامهن بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى- متعلقات شخصية من داخل حقيبة يد حريمى ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، خلال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب "النشل" عن طريق قطع الحقيبة باستخدام شفرة "موس".



وباعداد الاكمنة اللامة تم ضبطهم وبمواجهتم بالواقعة أقروا بها وأعترفوا بقيامهم باربع حوادث أخري بذات الأسلوب.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.