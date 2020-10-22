حبس عصابة نسائية تسرق الحقائب "بشفرة موس" في التجمع

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي مكون من سيدتان 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قيامهم بسرقة حقيبة سيدة تحمل جنسية أجنبية، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط ضبط سيدتان، لهما معلومات جنائية، لقيامهن بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى- متعلقات شخصية من داخل حقيبة يد حريمى ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، خلال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب "النشل" عن طريق قطع الحقيبة باستخدام شفرة "موس".

وباعداد الاكمنة اللامة تم ضبطهم وبمواجهتم بالواقعة أقروا بها وأعترفوا بقيامهم باربع حوادث أخري بذات الأسلوب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أبي

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ ساعة و 20 دقيقة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

منذ 35 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

رد رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الوداد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 14 دقيقة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

موسيماني يخمد ثورة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

حبس 3 متهمين بسرقة السيارات بالتجمع

ضبط سيدة آسيوية لسرقتها 30 ألف درهم من حقيبة يد نسائية في الإمارات

بـ"أسلوب النشل".. حبس سيدة وابنتها لسرقتها المواطنين بالجمالية

حبس عصابة تتزعمها سيدتان لسرقة المواطنين بالموسكي

حبس عصابة من ٣ سيدات لسرقة المولات الشهيرة بأكتوبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

03:11 م

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

04:04 م

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»