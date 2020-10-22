ضربة موجعة لبشكتاش التركي بسبب النني
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:32 م
محمد أيمن
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أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي مهدد بقوة من التعاقد مع أي صفقات رسمية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الخاصة بالعام القادم 2021.
ويعاني العملاق التركي من أزمة مالية كبيرة ضربته خلال الآونة الأخيرة وبالتحديد بعد ظهور فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " منعته من سداد رواتب بعض النجوم السابقين والذين رحلوا بعد نهاية إعارتهم.
وقالت صحيفة " فوتو سبور " التركية أن بشكتاش لا يمكنه إجراء أي تعاقدات خلال يناير القادم قبل دفع مستحقات بعض اللاعبين المتأخرة ومنهم محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ولوريس كاريوس وفيكتور رويز وعبدالله ديابي.
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