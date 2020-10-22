إنطلاق حملات مكثفة لصيانة المرافق الحيوية في كفرالشيخ (صور)

Advertisements

شهدت مدن محافظة كفرالشيخ حملات مكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.



وأشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال إحلال وتجديد مجزر بلطيم، وهو أحد مشروعات المركز لتطوير وتشغيل المجزر على أحدث النظم، وذلك بالتنسيق مع ادارة الطب البيطرى ببلطيم، بالإضافة الي المرور علي الوحدة المحلية بقرية الشهابية، للاطمئنان على سير العمل بها، ومتابعة دفتر الحضور والانصراف، والتأكد من القيام بالعمل على أكمل وجه، مما يحقق تقديم خدمات جيدة للمواطنين.



وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على إنشاء صفايات الأمطار بالأماكن المنخفضة، وأماكن تجميع المياه بشارع العاشر من رمضان بالمدينة، أمام مسجد الهجرة، وبوابة مستشفي الحامول المركزية، وبجوار الطب البيطري، وذلك استعدادًا لحلول فصل الشتاء.



وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الصيانة الدورية للمرافق الخدمية العامة بالمناطق المختلفة بالمدينة، حيث تم دهان وتجميل الأرصفة والبلدورات، وتجليد السور الجانبى للبوابة المؤدية لدخول الكورنيش بالحجر الفرعونى، وذلك للارتقاء الدائم بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة.



وأشرفَ احمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي الأعمال الانشائية الخاصة بمستشفى بيلا المركزى، حيث تم انجاز خلال الفترة الماضية من خرسانات كاملة للمبنى وكهرباء الارضى والطابق الاول والثانى بنسبة ٦٠ % من الاعمال المطلوبة، وجارى استكمال اعمال البناء فى الطابق الخامس والأخير، وأعمال البياض الداخلى والخارجى، وسوف يتم الانتهاء خلال ال ٦ اشهر القادمة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، وتزويدها بالدعم الصحي اللازم، وذلك لتخفيف الاعباء عن مستشفى الحميات ببيلا.



وتابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، المرور علي الوحدة الصحية بقرية المرازقة، ومتابعة الأعمال بأقسام العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية، والصيدلية، وكذا متابعة دفتر الحضور والانصراف بها، بالإضافة الي رفع كفاءة وصيانة محطات رفع الصرف الصحي بقرية شباس عمير، وكذا صيانة جميع معدات الحملة استعدادًا لفضل الشتاء، فضلًا عن تسليك خفض المنسوب بالقرية.



وأشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي الانتهاء من إنشاء خط تصريف مياه الأمطار بشارع جابر الريفي، والذى تم انشاءه بالمشاركة المجتمعية، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهود الذاتية، حيث تم انشاء خط تصريف مياه أمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي، استعدادًا لفصل الشتاء.



وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الأعمال بمحطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من القيام بالعمل على أكمل وجه، بالاضافة الي تسليك خطوط خفض المنسوب بقري تيدا، والملاحة، ومنشاة عباس.



أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.