موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:01 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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بات مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأقرب لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام الوداد المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعافى مهاجم الأهلي من إجهاد في عضلة السمانة والذي أجبره على مغادرة مباراة الذهاب أمام الوداد قبل النهاية بدقائق قليلة.

واستقر موسيماني المدير الفني للأهلي على قيادة مروان محسن لهجوم الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام الوداد المغربي، حيث يعتمد المدرب الجنوب إفريقي عليه بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علما بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".



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