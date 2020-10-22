قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلنت الوطنية للإعلام خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تخصيص قناة مجانية لنقل مباراة الاهلي ضد الوداد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد القاهرة يوم غداً الجمعة لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.


وأعلن الحساب الرسمي لبوابة مسبيرو على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الوطنية للإعلام قررت نقل مباراة الأهلي ضد الوداد عبر قناة أون تايم سبورت التي تُنقل على التردد الأرضي.


يُذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت الماضي على ملعب إستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الوداد الدور النصف نهائي الاهلي

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

رد رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الوداد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 19 ساعة

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

منذ نصف ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ ساعة و 15 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ ساعتين

موسيماني يخمد ثورة ثنائي الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة حوريا الغيني ضد الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ومعلق مُحايد للقاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

03:11 م

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

03:56 م

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»