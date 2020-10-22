قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

أعلنت الوطنية للإعلام خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تخصيص قناة مجانية لنقل مباراة الاهلي ضد الوداد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد القاهرة يوم غداً الجمعة لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.









وأعلن الحساب الرسمي لبوابة مسبيرو على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الوطنية للإعلام قررت نقل مباراة الأهلي ضد الوداد عبر قناة أون تايم سبورت التي تُنقل على التردد الأرضي.









يُذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت الماضي على ملعب إستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.



