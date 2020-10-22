قبل طرحها بساعات قليلة.. تامر حسني يروج لـ"فجأة افترقنا"





وفي سياق آخر، طرح تامر حسني، مؤخرًا أغنيته الجديدة "ما بطلناش إحساس"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس، ماستر جلال حمداوي، ومدير إنتاج هاني صليب.

قام الفنان تامر حسني، بالترويج لأغنيته الجديدة"فجأة افترقنا" المُقرر طرحها اليوم، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتب تامر حسني منشورًا قال فيه: "انتظروا فجأة افترقنا، الأغنية الثالثة من ألبوم" خليك فولاذي" اليوم في تمام الساعة السادسة و نصف مساءً إن شاء الله، كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع و ميكساچ يحيى يوسف، تسجيل الغناء جلال فهمي TH" studio"، ماستر چلال حمداوي، إدارة إنتاج هاني زهران، تحت إشراف أ/ سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر".