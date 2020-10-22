الإدارية العليا: وجوب توافر حسن السمعة في الأقارب الملاصقين للطالب المقبول بالشرطة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أكدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم"، أن للمسئوليات الجسيمة الموكولة لهيئة الشرطة، جعلت المُشرع يفرد العديد من المواصفات والالتزامات لما أُسند إلى هيئة الشرطة من مهام، أخصها المحافظة على النظام العام، والأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجريمة قبل وقوعها، وكفالة الطمأنينة للمواطنين في كافة مجالات حياتهم، ومن ثم استلزم فيهم المشرع قدرًا كبيرًا من الأمانة ونزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون، مما استوجب أن يتوافر في قبول الطالب بكلية الشرطة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

والمُشرع لم يُحدد أسبابـًا لفقد حُسن السمعة والسِيرة الحميدة، وأطلق لجهة الإدارة المجال فِي التقدير تحت رقابة القَضَاء الإداري الذي استقر عَلَى أن السِيرة الحميدة والسمعة الحسَنَة هي مجموعة من الصِفات والخصائص التِي يتحلى بها الشخص فتكسبهُ الثِقة بَين الناس وتجنبهُ قالة السوء وما يمس الخُلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومُتعلقة بسيرته وسلوكه، وتُعتبر من مكونات شخصيته، ولا يؤاخذ عَلَى صلته بذويه إلا إذا كان فيما نُسب إليهم ما ينعكس عَلَى سُمعته وسيرته، والمقصود هُنا بالأقارب هم الأقارب المُلاصقون لهُ، الذِينَ تربى بينهم ونشاء في كنفهم وهُم الأب والأم والأخوة. أي الأسرة بالمعنى الضيق، بُحسبان أن المبدأ العام المُهيمن فِي هَذَا الشَأن والواجب الأخذ به هو ألا تَزِرُ وازرة وِزرَ أُخرَى، وَأَن لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى.

جاء ذلك في حيثيات حكم، إلغاء قرار استبعاد طالب حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية عام ٢٠١٦-٢٠١٧ من أكاديمية الشرطة قسم الظباط المتخصصين، ومع ما يترب علي ذلك من أثار أخصها قبوله.

أفصحت الجهة الإدارية، بأن سبب عدم قبوله يرجع إلى عدم توافر شرط حُسن السُمعة والسيرة المحمودة استنادًا للمعلومات الجنائية المُسجّلة والواردة من إدارة البحث الجنائي ومصلحة الأمن العام والتي تُفيد سابقة اتهام زوج ابنة عمه في عدد من القضايا، واتهام خاله بحادث سير إصابة خطأ، ومن ثم ينتفي في حقه أحد الشروط المُتطلبة قانونًا للقبول بقسم الضباط المُتخصصين بأكاديمية الشُرطة.

ورأت المحكمة، أن هذه الاتهامات انقضي بعضها بمضي المدة وبالتصالح، وان تلك الاتهامات فضلا عن عدم تأثيرها في توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة في الطاعن هي منسوبة لأقارب خارج الأسرة بالمعني الضيق والتي تشمل الأب والأم والإخوة حسبما استقر قضاء هذه المحكمة، وفي ضوء خلو الأوراق من أي شائبة تنال من توافر هذا الشرط في حق الطاعن فلا يجب الإدعاء بافتقاده هذا الشرط - ولا يستقيم منطقًا وقانونًا أن تقف هذا الاتهامات رغم انقضائها، عقبة كؤود في مسيرة الطالب تحول دونه وتحقيق آماله، وتلبية طموحاته وإلحاقه بالدراسة في المجال الذي يصبو إليه، خدمة لوطنه ومجتمعه، رُغم استيفائه الشروط المُقررة، وتمتعه بالقُدرات المؤهلة.


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