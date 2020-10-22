إحباط هجوم إرهابي في العاصمة الروسية موسكو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:24 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام روسية، بأن أجهزة الأمن أحبطت هجومًا في موسكو.

 

وفي سياق آخر، أفادت أجهزة الأمن في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول على محطة للحافلات.

 

وذكرت مصادر أمنية أن رجلا مجهولا أطلق النار على محطة قرب مدينة بور في مقاطعة نيجني نوفغورود، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، مضيفة أن الجرحى في حالات متوسطة الخطورة.

 

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نفذ خلال ووقوف حافلة في المحطة، بينما أكدت إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة نيجني نوفغورود وقوع الحادث.

 

وأوضحت وسائل إعلام استنادا إلى شهود عيان أن منفذ الهجوم شاب في الـ18 من عمره تقريبا، وكان يحمل بندقية وحقيبة وتمكن من الفرار إلى الغابات المحيطة، وبدأت الشرطة البحث عنه.

 

 

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هجوم ارهابي روسيا اجهزة الأمن الروسية

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