محافظ بني سويف: استقبلنا 102 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة تلقت اليوم الخميس 697 طلب تصالح في مخالفات البناء، ليصل إجمالي الطلبات التي تلقتها المراكز التكنولوجية إلى 102 ألف و296 طلبًا.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمعة والسبت، لاستقبال طلبات المواطنين،وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 أكتوبر الجاري.

وأكد المحافظ على توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكانت المراكز التكنولوجية قد شهدت"اليوم الخميس"تقديم 697 طلب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع: 166 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف، و229طلبا بمركز ناصر، و150طلبا بالواسطى، و39طلبا بمركز ببا، و23طلبا باهناسيا، و20 طلبا بسمسطا، و70 طلبا بالفشن.

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