نجم الأهلي يعلن جاهزيته لموقعة الوداد في القاهرة

أصبح النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الوداد المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ولم يستكمل اللاعب النيجيري مران الفريق الأحمر بالأمس والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد شعوره بإجهاد عام، حيث فضل الجهاز الفني للأهلي أداء أجاي جلسة في الجيم للتخلص من الإجهاد.





ومن المنتظر مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام الوداد حيث سيكون جاهزًا للحاق بالمباراة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علما بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".











