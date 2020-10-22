سامي الشيشيني يقترب من تولي قيادة أسوان

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان والمشرف على الفريق أن سامي الشيشيني يقترب من قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.


ومن المُنتظر أن يصل الشيشيني إلى أسوان يوم السبت القادم من أجل توقيع العقود لتولي مسئولية الفريق فنياً بعد إستقالة احمد كشري المدير الفني السابق لأبناء الجنوب.


وأنهى أسوان والشيشيني الإتفاق على كافة البنود وتبقى بعض الامور الشخصية التي سيتم مناقشتها في جلسة السبت وسيتكون الجهاز الفني الجديد بجانب الشيشيني كلاً من أمير عبد العزيز مدرب عام مع باقي أعضاء الجهاز المعاون لأحمد كشري.

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