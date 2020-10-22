أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:11 م
بدر يانون
بدر يانون
الفجر الرياضي
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حرص مسؤولو النادي الأهلي، على التواصل مع المغربي بدر بانون الصفقة الجديدة للنادي الأحمر، من أجل الاطمئنان عليه بعد الإصابات التي ضربت فريق الرجاء المغربي بفيروس كورونا.

وكان نادي الرجاء المغربي الذي يلعب بين صفوفه بدر بانون قد أعلن اليوم في بيان رسمي إصابة ١٤ لاعبًا من فريقه بفيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

وكان الأهلي قد وقع مع بانون للانتقال إلو صفوف النادي الأحمر لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم بانون بشكل رسمي للنادي الأهلي عقب نهاية مشوار فريقه الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



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