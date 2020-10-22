5471 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 5471 إصابة جديدة بفيروس كورونا و304 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 إصابة.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 31034 حالة.

 

وارتفع عدد المتعافين إلى 434676 شخصا، فيما لا يزال 4810 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة داخل غرف العناية المركزة.

 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية: "نعيش ظروف حرب حادة مع كورونا، وينبغي فرض إغلاق لمدة 3 أسابيع على الأقل".

 

وأضافت: "من الضروري تعطيل الاجتماعات في الدائرة الحكومية لأنها عامل ناقل للفيروس"، وتابعت: "أعداد الوفيات اليومية في العاصمة طهران تتراوح بين 40 إلى 55".

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