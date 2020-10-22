رسمياً.. رونالدو يغيب عن موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.









وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن رونالدو أجرى المسحة الثانية الخاصة بالكشف عن الفيروس وجاءت نتيجتها إيجابية الأمر الذي يجعله خارج مباراة برشلونة المقرر لها يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الاجري.









وكان الإتحاد البرتغالي قد أعلن إصابة الدون بالفيروس يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري خلال تواجده في معسكر أبطال أوروبا الذي شارك في دوري الأمم الأوروبية قبل أن يعود لمنزله في تروينو للخضوع للعزل.



