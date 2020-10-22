موسيماني يحذر نجوم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الوداد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:59 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي فريقه من الكرات العرضية لفريق الوداد المغربي، وذلك خلال لقاء الغد الذي سيجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطلب موسيماني من لاعبي فريقه ضرورة التركيز في مباراة الغد والتعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد لإفساد أي هجمات للفريق المغربي وحرمانه من خلق أي فرص في اللقاء.

وركز موسيماني خلال تدريبات الأهلي على كيفية التعامل مع الكرات العرضية، بجانب النقص العدد حيث خصص تدريبات لخط الدفاع بكيفية التعامل مع الزيادة الهجومية في الهجمات المختلفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علما بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".



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