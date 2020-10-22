نائب محافظ قنا يتفقد جاهزية عدة لجان انتخابية بمركز قوص

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تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا صباح اليوم الخميس جاهزية عدة مدارس بها لجان إنتخابية بمركز قوص، إستعدادا للجولة الأولي لانتخابات مجلس النواب والتي تبدأ مرحلتها الأولي بعد غدا السبت وتستمر ليومين، بحسب الدكتور محمد خلف الشريف عام إدارة قوص التعليمية.



هذا ورافق نائب المحافظ الزيارة شاذلي البرنس نائب رئيس مركز قوص والدكتور علي عبيد مدير إدارة قوص الصحية والدكتور مصطفى محمود مدير إدارة قوص الأزهرية، وعزت كامل مدير إدارة شباب قوص وعلي حزين مدير إدارة الخدمات بتعليم قوص العميد أسامة عبدالرحيم قائد المدرسة العسكرية ومحسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء تعليم قوص وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.



هذا وبدء حازم عمر، الزيارة يتفقد مدرسة قوص الثانوية العسكرية حيث استقبله طلبة المدرسة وهيئة التدريس بالزهور وتجول بلجنتيها الفرعيتين، مشيدا بالاعداد الجيد من قبل إدارة المدرسة والتي طبقت تعليمات الوقاية الصحية والإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا، مشددا علي ضرورة اتباع التعليمات الوقائية للجنة الصحية بكل مدرسة.



كما تجول نائب المحافظ بمدرسة الشهيد شحات بقرية الكلالسة مشيدا بنظافة اللجنة وجاهزيتها مشددا علي ضرورة النظافة اليومية باستراحة أفراد الشرطة ودورات المياه، مؤكدا إن غرفة عمليات المحافظة تعمل علي مدار الساعة للتواصل مع غرف عمليات المركز لتلقي اى شكاوى من المواطنين



هذا وأشاد عمر، بجاهزية لجان مركز قوص موجها الشكر للدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية والعاملين بالمدارس علي الجهد المبذول في تجهيز وتعقيم اللجان.