البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه بختام أخر جلسة في الأسبوع

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بمبيعات الأجانب وذلك بعد ماأوقفت اليوم التداول علي سهم التجاري الدولي مماأدي الي تراجع بجميع المؤشرات 

، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، لليوم الرابع على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 1988 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4198 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.45% ليغلق عند مستوى 2692 نقطة.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد وفاة أول متطوع.. هل يتوقف لقاح كورونا الأكثر سبقا في العالم؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

منذ 37 دقيقة

رد رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الوداد

منذ ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 55 دقيقة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

خاص.. موقف الدوري المصري حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ 34 دقيقة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. البورصة تخسر 17.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

البورصة تخسر 18.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بضغط مبيعات المصريين والأجانب

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في الختام وسط تباين مؤشراتها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

02:24 م

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»