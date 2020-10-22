البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه بختام أخر جلسة في الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بمبيعات الأجانب وذلك بعد ماأوقفت اليوم التداول علي سهم التجاري الدولي مماأدي الي تراجع بجميع المؤشرات





، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 609.119 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، لليوم الرابع على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 1988 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4198 نقطة.