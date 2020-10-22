كرم جبر: 'كورونا' عاد بشراسة.. والاهتمام بالبيئة كلمة السر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:44 م
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجتمع المصري يجب أن يعمل على خفض حدة انتشار المرض بالاهتمام بالبيئة، باعتبارها قضية مجتمعية مهمة وفي غاية الخطورة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي وورشة عمل للمجلس اليوم، حول "الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية"، بحضور وزيرة البيئة، أن فيروس كورونا عاد بشراسة، وأوروبا بدأت في الإغلاق مجددًا، مما يجعلنا نتأكد أن الإعلام البيئي والقضايا البيئية من القضايا التي يجب العمل عليها الفترات المقبلة بقوة، وأن الاهتمام بالبيئة هو كلمة السر في الوقاية من الأمراض والأوبئة.

وتابع: "الكارثة القادمة كورونا، على الرغم من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نلتزم بها، سنعمل على الخروج بتوصيات من هذا المؤتمر في هذا الشأن".

وناقش المؤتمر عدة محاور، وهي: التعريف بالإعلام البيئي، وأهمية الإعلام البيئي، وأهداف الإعلام البيئي، وتأهيل الإعلاميين على العمل في المجال البيئي، ومحددات ومعايير الإعلام البيئي، والعقبات التي تواجه الإعلام البيئي، ومتطلبات الإعلام البيئي في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.




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