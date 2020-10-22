بالفيديو.. محمد رمضان يروح للأغنية الجديدة





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.









يحرص الفنان محمد رمضان، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو له وهو يخرج من الطائرة ويصل إلى دبى ويردد كلمات أغنيته الجديدة، وعلق قائلاً"ثقة في الله نجاح .. انتظرونا".