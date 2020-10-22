نجم مانشستر سيتي يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:39 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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يغيب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن فريقه لمدة تزيد عن 6 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساق.

وخرج فرناندينيو مصابا في نهاية المباراة التي فاز فيها سيتي على بورتو البرتغالي 3 /1 مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ، بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 85.

وقال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي بعد المباراة "إنها أنباء سيئة".

وأضاف "إنها مشكلة في ساقه، أعتقد أنه سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع ، إنها صدمة كبيرة بالنسبة لنا بالنظر إلى المباريات الكثيرة التي تنتظرنا".

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