سقوط ضحايا بانهيار أرضي في إندونيسيا

تسببت الأمطار الغزيرة في إندونيسيا، بانهيار أرضي في منجم فحم في جزيرة سومطرة، أسفر عن مصرع 11 من العمال.

وكشف مسؤولو الكوارث في إندونيسيا، أن الانزلاق وقع يوم الاربعاء في نفق منجم بعمق 20 مترا في قرية تانغونغ لالانغ في منطقة موارا اينيم بمقاطعة سومطرة الجنوبية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث راديتيا جاتي. وقد انتشل رجال الإنقاذ جميع الجثث.

تسببت في الأيام الأخيرة في حدوث

وشهدت إندونيسيا، عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في معظم أنحاء إندونيسيا، بسبب الأمطار الموسمية والمد والجزر وهي سلسلة من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية الخصبة القريبة من الأنهار.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، قالت إن المنطقة قد تشهد هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

دخلت معظم أجزاء إندونيسيا موسم الأمطار في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي ظاهرة لا نينا في المحيط الهادئ إلى هطول أمطار غزيرة عبر الجزر.