تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.41% في ختام جلسة الخميس
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:38 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسراً 6.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيممة 587.9 ألف دينار بحريني.
وهبط بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 26.48% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.
فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 26.64% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين القابضة بنسبة 6.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، وصعد سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.79%.
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