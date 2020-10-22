تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.41% في ختام جلسة الخميس

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسراً 6.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1447.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيممة 587.9 ألف دينار بحريني.









وهبط بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 26.48% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.