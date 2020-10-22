مونويرا حكماً لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية عن حكم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والتي تقام يوم السبت لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الليجا الإسبانية على ملعب إستاد الكامب نو.









وأسندت مهمة تحكيم المباراة للحكم خوان مارتينيز مونويرا في الوقت الذي سيكون فيه خوسية ماريا سانشيز مارتينيز حكماً لتقنية الفيديو.









ويدخل ريال مدريد المباراة بعد أن تلقى خسارتين الأولى ضد قادش في الدوري الإسباني والثانية يوم أمس من شاختار الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري ابطال أوروبا.









في الوقت الذي عبر فيه برشلونة عقبة فريق نادي فرينكفاروزي بخمسة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الأولى من دوري ابطال اوروبا.



