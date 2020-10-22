أمطار رعدية مصحوبة بأتربة.. بيان مهم لـ الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من تقلبات جوية تشهدها البلاد، حيث تبلغ ذورة الطقس السي غدا، مع سقوط أمطار تصل لسيول، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة وعدم تخفيف الملابس عند الخروج.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان علي سطح الارض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري.



واكدت الهيئة ان شمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس مائل للحرارة فيما يشهد حار علي جنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي القاهرة الكبري مساء وتكون متوسطة الي رعدية أحيانًا علي بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة، كفر الشيخ، المنوفيه، الغربية)، وتكون أيضًا غزيرة الي رعدية احيانا علي بعض المناطق السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، سيوه، الإسكندرية، بلطيم، دمياط)، وتمتد لتكون متوسطة الي رعدية علي مناطق السواحل الشرقية (دمياط، مدن القناة)، ثم تصل الي شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة، اما الرياح تكون مثيرة للأتربة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح علي سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.



