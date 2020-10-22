من داخل الجيم.. لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" فى أحدث ظهور لها

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة لقاء الخميسي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت لقاء الخميسي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واعتمدت على ملابس رياضية، وظهرت من داخل الجيم، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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