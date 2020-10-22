ولاء حافظ يبدأ أول غطسة تحت الماء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:33 م
الربان ولاء
الربان ولاء
أحمد شديد
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بدأ الربان ولاء حافظ، مع طاقمه الطبي،  تنفيذ محاولته بالبقاء تحت الماء والتي تنطلق بداية اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع العيد القومى للقوات البحرية المصرية وأعياد تحرير سيناء ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء لينافس بها الأصحاء عالميا ليصبح أول معاق شلل رباعى يتحدى الأصحاء على مستوى العالم.، لدخول موسوعة "جينيس".

ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقم عالمى جديد بموسوعة غينيس ريكورد العالمية 
حيث يبلغ طول العلم المصرى 1125 متر مربع.

 وارتدي حافظ 3 طبقات، الأولى و الثانية البدلة الواقية للحرارة  والثالثة بدلة الغطس وفيها برنامج للقسطرة لسحب البول كل فترة واستعمال "قرب" ماء ساخن بعد مرور ٦ ساعات من النزول للتدفئة بالإضافة إلى تواجد للدكتور أشرف صبري رئيس الجهاز الطبي معه  أثناء الاكل والعلاج باستمرار تحت الماء.

وتحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير  المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس.

وقام بتحقيق رقم 51  ساعة  تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد  العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

وتعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.

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