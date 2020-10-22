ضبط شخص لقيامه بصرف معاش والدة بمخالفة للقانون

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط أحد الأشخاص، بدائرة مركز نجع حمادي، مفصول من التعليم المفتوح، بتهمة الاستيلاء على المال العام.


الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقنا، أحد الأشخاص بنجع حمادي، بتهمة الاستيلاء على المال العام،



وورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استمرار أحد الأشخاص، فى صرف معاش عن والدته التى توفيت منذ 21 عاما، بنجع حمادي، بالمخالفة للقانون.


وكشفت التحريات، صحة المعلومات بقيام المذكور بالاستمرار فى صرف معاش عن والدته التى توفيت في 29121999، وعدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتخطيه السن القانونى الموجب لعدم صرفه المعاش، وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، كما أخفى بيانات تفيد فصله من إحدى الجامعات الحكومية "تعليم مفتوح "، بسبب استنفاذه فترة غيابه عن الجامعة لمدة عامين والاستيلاء على مبلغ 27٫633 جنيه مصرى بالمخالفة للقانون، ولقد وحصلت إدارة الأموال العامة على المستندات المؤيدة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضُبط المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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