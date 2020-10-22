وزيرة التخطيط تفتتح الوحدة الصحية ومركز شباب قرية الشيخ زين الدين بسوهاج





هالة السعيد: المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم نموذجًا من جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها لتحقيق مبادئ عدالة التوزيع والتنمية المكانية





الحكومة عنيت بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الشاملة للـمواطنين كافة مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة









افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الوحدة الصحية ومركز شباب قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، خلال جولتها بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة؛ التى ينفذها صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، برفقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، السيد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.





وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروعات التنمية المتكاملة تهدف إلى تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية وتطوير ورفع مستوى معيشتها في العديد من المناطق الفقيرة بمحافظات الصعيد.

وأشارت السعيد إلي أن المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم نموذجًا من جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها لتحقيق مبادئ عدالة التوزيع والتنمية المكانية وما توليه الدولة من أهمية لتنمية القري الأكثر احتياجًا.

وخلال افتتاح مشروع الوحدة الصحية بالقرية أكدت السعيد أن الحكومة عنيت بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الشاملة للـمواطنين كافة مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والـمُساءلة.





ولفتت السعيد إلي أن مستهدفات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الموجهة لمحافظة سوهاج

تضمنت اعتمادات موجهة بقيمة ١٨ مليون جنيه للخدمات الشبابية لتطوير وإنشاء ٥ وملاعب وتطوير ٧ مراكز شبابية





وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة لمُحافظة سوهاج من خطة 2021/20 والتي تبلغ ٥.٨ مليار جنيه أوضحت السعيد أنه تم تخصيص ١.٥٦ مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية

بنسبة ٢٦.٦٪، إضافة إلي ٢.٥ مليار جنيه لقطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة ٤٢.٢٪، فضلًا عن ٤٤٤ مليون جنيه لقطاع الصحة والسكان بنسبة ٧.٦٪ ، مع تخصيص ٤٩٤.٦ مليون جنيه بنسبة ٨.٥٪ لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما شملت الاستثمارات تخصيص ٢٤٠ مليون جنيه بنسبة ٤.١٪ لقطاع التعليم العالي مع تخصيص ٦٤٠.٤ مليون جنيه لقطاع الأخري بنسبة ١١٪.





وأشارت السعيد إلي مؤشر جودة الحياة بقرية الشيخ زين الدين موضحة أن المؤشر العام كشف عن نسبة تحسن بلغت ٣٣.٣٪ بين الوضع قبل التدخلات وبعده ليرتفع المؤشر من ١٦.٧٪ قبل التدخلات إلي ٤١.٧٪ بعدها، مضيفة أن المؤشرات الفرعية كذلك سجلت ارتفاعًا في معدل التغطية بالخدمات الرياضية ليبلغ ١٠٠٪ بعد التدخلات في حين ارتفع معدل التغطية بالوحدات الصحية إلي ١٠٠٪ مقارنة ب ٥٠٪ قبل التدخلات.





وافتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الزيارة وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، كما تضمنت الزيارة افتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.





وتختتم السعيد جولتها بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية لتتجه بعدها لمطار سوهاج في طريقها إلي القاهرة.