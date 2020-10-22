موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الجديد

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية اليوم الخميس أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن رسميا تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحدد الكاف، يوم 31 أكتوبر الجاري، موعدا جديدا للقاء بسبب إصابة 8 لاعبين من صفوف الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.





وكان من المقرر إقامة مباراة إياب نصف النهائي يوم السبت 24 أكتوبر في مصر.





ومنعت السلطات المغربية، الأربعاء الماضي، فريق الرجاء من السفر إلى القاهرة، بعد إعلان الحالات المصابة.





وأمرت السلطات المغربية، الفريق البيضاوي بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع وإجراء اختبار (PCR) جديد في 27 أكتوبر الجاري.





وتنتظر الرجاء، بطل الدوري المغربي، مهمة صعبة في إياب نصف النهائي لتعويض خسارته بهدف نظيف أمام الزمالك الأحد الماضي.



