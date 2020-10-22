خاص.. موقف الدوري المصري حال تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف مصدر خاص بالإتحاد المصري لكرة القدم عن المصير المحتوم لبطولة الدوري من حيث موعد نهايته وذلك حال تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.


وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت إستقرار الإتحاد الافريقي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب إصابات كورونا التي ضربت الفريق المغربي.


وقال المصدر للفجر الرياضي: " تغيير موعد مباراة الزمالك لن يفرق شيء فيما يخص موعد نهاية الدوري حيث يتمسك الإتحاد بنهاية الدوري في موعد أقصاه 31 أكتوبر".


وأضاف: " أبلغنا الإتحاد الدولي لكرة القدم بإنهاء الموسم الكروي في مصر خلال هذا التاريخ ونهاية الموسم تكون بنهاية بطولة الدوري وننتظر الموعد الجديد الذي سيضعه الكاف للقاء الزمالك والرجاء".


وأنهى: " في حالة تأجيل المباراة لتقام في نهاية أكتوبر أو الأول من نوفمبر مثلما تردد مؤخراً سيتم تقديم موعد مباراة الزمالك الأخيرة في بطولة الدوري ضد الإسماعيلي ويتم لعبها قبل لقاء الرجاء".

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