"الزراعة" تضبط 22 طن أعلاف غير مسجلة في الشرقية

كثفت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه وردت معلومات عن وجود مخزن للأعلاف بأحد مراكز محافظة الشرقية غير مرخص ويقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية، ومديرية زراعة الشرقية، داهمت القوة المخزن وتم ضبط 22 طن أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





وأهابت قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).





وقرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرفة عمليات من قطاعات الوزارة المختلفة حتى تتابع مع المزراعيين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وحمايتهم من الآثار السلبية للطقس السيئ.





ووجه القصير قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعيين والمربين.





كما وجه أيضا قطاع الارشاد الزراعىً بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين لتوصيل التوصيات والإجراءات الوقائية لهم لتخفيف اى أضرار كذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية وأيضا الخدمات البيطرية بالمتابعة المستمرة مع المربيى والصياديين لمساعدتهم في تخفيف مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي قد تواجها البلاد.





وأكد على جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتعامل مع المياه والامطار الغزيرة.





وطالب القصير قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات وافادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليا.





كما كلف رئيس مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة من المعمل المركزى للمناخ الزراعي ومعاهد الارشاد والمحاصيل والأراضي لمتابعة الموقف على مدار الساعة.



