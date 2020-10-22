في أول جولة.. وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشرقية ويشدد على الالتزام بالتدابير الاحترازية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، معهدي الصفوة النموذجي الابتدائي والإعدادي الثانوي، ومعهد الزقازيق الإعدادي الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، وذلك لمتابعة سير الدراسة وانتظامها، والتأكد من قيام المعاهد الأزهرية باتخاذ كآفة التدابير الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.

واستمع وكيل الأزهر لآراء الطلاب والمعلمين، كما ناقش معهم الاقتراحات الخاصة بانتظام الدراسة وكيفية استفادة الطالب والمعلم معًا من اليوم الدراسي على أكمل وجه، مشيرًا إلى توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة توفير كافة مقومات العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، التي تعد النواة الحقيقية لإعداد أجيال تحمل رسالة الأزهر، وتنقلها بوسطيتها واعتدالها وسماحتها لكل المسلمين في بقاع الأرض.

ووجه الدكتور الضويني العاملين بالمعاهد الأزهرية بضرورة تحقيق الالتزام والعمل على توجيه الطلاب تعليميا وفكريا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية الطلاب والعاملين بالمعاهد والمناطق الازهرية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا مستمرًا للزيارات الميدانية لمتابعة الدراسة، فضلًا عن تسيير قوافل متابعة بصفة دورية لكافة مناطق الجمهورية بداية من اليوم، وذلك لرصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعلمية، ووضع الحلول الفورية لها.

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