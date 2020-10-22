رئيس مدينة سفاجا تتفقد عملية رفع كفاءة وتطوير طريق المقابر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تفقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، يرافقها الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر لمتابعة عملية رصف وتمهيد وتركيب الأرصفة حتى مقابر الأقباط وإنشاء استراحات ومظلات لمشيعي الجنائز سواء لمقابر المسلمين أو المسيحين.

وأوضحت "رئيس المدينة"، أن عملية تمهيد وتسوية وتوسعة الطريق بهدف خدمة أهالي المدينة وبناء على مطالب العديد منهم. 

ومن جانبه، طالب الأنبا ايلاريون، بإزالة المعوقات حول سور مقابر المسيحين، والسماح لهم بتشجير المنطقة كخدمة عامة لجميع زائري المقابر، وكلفت الإدارة الهندسية بمتابعة عمليات تأهيل المنطقة. 

وشددت "المغربي"، على مسئولي الإدارة الهندسية بسرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة تيسيرا على أهالي المدينة وتركيب أعمدة إنارة من خلال كابلات الكهرباء في بداية الطريق.

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