بمكياج جريء.. ندى بسيوني تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ندى بسيوني، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت ندي بسيوني، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء، وعلقت قائلة"إذا صادفت يوما إنساناً حقيقياً فلا تجعله يغيب عن أفق الروح ابدا".


وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى.

نبذة عن ندى بسيوني:

بدأت العمل الفني مبكراً جداً بسبب تميز ملامحها وخفتها، حيث أنها شاركت في أحد الإعلانات الشهيرة فور إتمامها دراسة المرحلة الثانوية، ثم سافرت إلى "النمسا" لتلتحق بدبلومة Culture لتدرس بها التمثيل والإخراج والفنون التشكيلية بالجامعة النمساوية والتي درست فيها باللغة الألمانية لمدة عام، وبعدها رجعت إلى مصر وتقدمت إلى اختبارات القبول للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأثناء الاختبارات شاهدها وأكتشفها المخرج الكبير عبد المنعم شكري ليقدمها كوجه جديد في فيلمه "الجوهرة" بدور (إلهام المرعشلي) وسط نجوم كبيرة في الفيلم; مثل: عبد المنعم مدبولي، تحية كاريوكا مما يدل على تميزها منذ نعومة أظافرها.

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