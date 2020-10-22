رد رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الوداد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:00 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
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كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقف الأبيض من تأجيل مواجهة الرجاء المغربي البيضاوي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب منصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسئول من الاتحاد الافريقي بشكل رسمي أو ودي بشأن تأجيل مباراة الرجاء والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة لسنا طرف في تأكيد أو تغيير ميعاد ومستعدين لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقاً للوائح نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة.

وقد خرجت بعض التقارير المغربية التي أكدت على تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، إلى يوم ١ نوفمبر بعد إصابة ١٥ فرد من فريق الرجاء بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن  مواجهة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي انتهت بتفوق الأبيض بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي.

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