"مكسبها كبير".. اعترافات ديلر المنيب بشأن اتجاره في الأقراص المخدرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الأقراص المخدرة، بمنطقة المنيب، وتبين أنه كان يحصل على المخدرات من تاجر مخدرات آخر.

وأدلى المتهم في اعترافاته، أنه كان يروج لتجارة المخدرات على عملائه بالمنطقة، لتحقيق مكاسب كبيرة، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيلها للمكان المحدد.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة المنيب مسرحا لترويج بضاعته بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وحيازته على ٥ كيلو، فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة عنصر إجرامى، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

وجاء ذلك حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى المواد المخدرة.

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