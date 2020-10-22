علا رشدى تخضع للرجيم القاسي قبل مهرجان الجونة

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تحرص الفنانة علا رشدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت علا رشدي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع سندوتش البرجر، وكانت تنظر إليه بلهفة، وعلقت قائلة"ده شكلي لما بشوف أي برجر قبل مهرجان الجونة".





جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي كان مسلسل "100 وش"، الذي ينتمي لقالب الكوميدي، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نيللي كريم آسر ياسين، زينب غريب شريف دسوقي، وغيرهم، وهو من إنتناج جمال العدل، وتأليف أحمد وائئل وعمرو الدالي.