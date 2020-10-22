عاجل.. حماية المستهلك يضبط كميات كبيرة من حلاوة المولد غير صالحة للاستخدام الآدمي

كشف أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح الجهاز في ضبط 86 طن و 492 كيلو حلوي مولد منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر في عده محافظات، قبل ايام من بدؤ احتفالات المصريون بالولد النبوي الشريف والذي يشهد شرائهم كميات كبير من الحلوي.

وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على السلع بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم القيام بحملات إستباقية استهدفت سوق حلوي المولد وأسفرت نتيجة الحملات في عده محافظات عن الأتي :-

بمحافظة أسيوط تم التوجه لمصنع حلوي بمركز الفتح - اسيوط يعمل تحت مسمي هابي دريم بالتنسيق مع مكتب أغذية مركز الفتح وتم إعدام حوالي ربع طن حلوي غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ علي 56021 طن عبارة عن 29733 حلويات تامة التصنيع و 26288 مواد خام متعلقة بعملية التصنيع وجاري استكمال الإجراءات ، بمحافظة كفر الشيخ تم تشميع عدد ٢ مصنع

• و ضبط ٣ طن وخمسمائة كجم حلوى معده للبيع بدون بيانات وتحمل علامات تجارية مقلدهو ٢٠٠٠ كرتونه مقلده و١٠٠0 استيكر مقلد و ٧٥٠ كجم خامات بدون بيانات و٥ طن سوداني بدون بيانات وتغير في الخواص الطبيعية و ١٤٠ كجم زيت بدون بيانات و ٣٥ كجم حلوى منتهية الصلاحية و ٣٦٠ كجم حلوى معده للبيع تحمل تاريخ إنتاج مخالف للحقيقة ، و بمحافظ القليوبية تم غلق المنشأة و تشميعها وضبط عدد ٣١٠ برنيكة حلوي بإجمالي وزن ٦.٥ طن معبئة معدة للبيع بدون بيانات و بدون تاريخ صلاحية و عدد نصف طن حلوى جاري تصنيعها و عدد ٢٧ صفيحة سمنه وزن الصفيحة ٢٢ كيلو جرام بإجمالي وزن ٥٩٤ كيلو جرام و عدد ٢٠ عبوة خميرة فورية وزن العبوة واحد كيلو جرام بإجمالي وزن ٢٠ كيلو جرام و عدد ١٠ شيكارة نشا وزن الشيكارة ١٠ كيلو جرام بإجمالي وزن ١٠٠ كيلو جرام و عدد ٤٢ لتر مكسبات لون و طعم و نصف طن مواد خام (حمص - سوداني - جوز هند ... إلخ) ، و بمحافظة القاهرة تم ضبط تم ضبط ٥ طن شمع غذائي متغير في الخواص و طن ونصف مخلفات تصنيع و و ٣٠٠ كجم بسيمة باسم شركة مشهورة و ١٧٥ كجم مربي زبيب باسم شركة مشهورة و ٦٠ كجم حبل عين جمل بدون بيانات ، وبمحافظتي سوهاج واسوان ضبط مصنع غير مرخص وضبط 207 كيلو حلوي مولد غير صالحة للإستهلاك وكذا ضبط مصنع أخر غير مرخص وضبط 396 كيلو حلوي مولد يعاد تدويرها وكذا ضبط 3740 قطعة حلوي مجهولة المصدر ومعاد تدويرها

وشدد رئيس الجهاز على ان هذه الحملات تأتى في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .