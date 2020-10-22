تعرف علي مواصفات بدلة ولاء حافظ لكسر الرقم القياسي





ينفذ الربان ولاء حافظ، مع طاقمه الطبي، محاولته بالبقاء تحت الماء، ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء لينافس بها الأصحاء عالميا ليصبح أول معاق شلل رباعى يتحدى الأصحاء على مستوى العالم، لدخول موسوعة "جينيس".





ويرتدي حافظ 3 طبقات، الأولى و الثانية البدلة الواقية للحرارة والثالثة بدلة الغطس وفيها برنامج للقسطرة لسحب البول كل فترة واستعمال "قرب" ماء ساخن بعد مرور ٦ ساعات من النزول للتدفئة بالإضافة إلى تواجد للدكتور أشرف صبري رئيس الجهاز الطبي معه أثناء الاكل والعلاج باستمرار تحت الماء.





يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس.





وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.





وتعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.











