بدء التحقيقات في واقعة استيلاء الإخوان على "ترابيزة نابليون" بالإسكندرية

أمر المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، ببدء التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به شريف جادالله المحامي السكندري والذي حمل رقم 5256 لسنة 2020، حول واقعة اختلاس "ترابيزة نابليون" من غرفة المحامين بالمحكمة الكلية في الإسكندرية.





وقد باشر التحقيقات السيد محمد الجندي رئيس نيابة شرق الكلية تحت إشراف المستشار محمود الغايش المحامي العام لنيابة شرق الكلية.





وقد استمعت نيابة شرق الاسكندرية الكلية إلي أقوال المحامي السكندري جادالله حول واقعة اختلاس "ترابيزة نابليون" من غرفة المحامين بالمحكمة الكلية في الإسكندرية، وهي الترابيزة التي أهداها الإمبراطور نابليون الثالث إلي الخديوي إسماعيل بمناسبة زواج ابنته الأميرة فاطمة، ثم أهدتها الأميرة فاطمة إلي المحكمة المختلطة بالاسكندرية.





وقال جادالله في تصريحه إلى "الفجر" أنه في عام 1949 عقب انتهاء عمل المحاكم المختلطة، والتي كانت تختص بالفصل في القضايا التي يكون أحد أطرافها أجنبي في مصر؛ قامت المحكمة المختلطة بإهداء الترابيزة إلى نقابة المحامين بالاسكندرية لوضعها بغرفة المحامين بمبني المحكمة الكلية؛ وظلت الترابيزة موجودة طوال هذه السنوات حتي تمكن عناصر الإخوان من الاستيلاء عليها من غرفة المحامين.



