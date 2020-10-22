الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام مقبلة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
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كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام مقبلة، من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار لتشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء وتكون رعدية وقد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وقال الخبراء، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي نشهدها الأيام الحالية طبيعية وبدأت بمناطق محدودة مثل السلوم وسيوة والضبعة وتمتد إلى الإسكندرية.

وأشار خبراء الهيئة إلى أن سبب موجة عدم الاستقرار وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يتسبب في رياح محملة بكميات من الرطوبة ويتزامن ذلك مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا يجلب كتلة هوائية باردة، وهذا ينشأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد الخبراء على أن سقوط الأمطار يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، على أغلب المناطق، حيث تتراوح على القاهرة بين 28 و25 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب سيناء من 28 إلى 33 درجة.

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