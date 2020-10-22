الأرصاد: الطقس السيء لن يعيق المواطنين عن نزول الانتخابات (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن الأمطار اليوم ستتساقط على السواحل الشمالية، لافتة إلى الإسكندرية تشهد أمطار رعدية بالفعل حاليا. 

وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن القاهرة ستشهد أمطار خفيفة مساء اليوم، بينما ستكون الأمطار متوسطة الشدة غدا على القاهرة، مؤكدة أن الهيئة إتخذت كافة الاحتياطات، وتصدر تحذيرات أول بأول لإرسالها لكافة المحافظات.

وأوضحت أنه لا داعي للقلق من موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد، حيث أنها موجة متوسطة الشدة، وكافة أجهزة الدولة مستعدة، منوهة بأن حالة الطقس لن تعيق حركة المواطنين للنزول للانتخابات البرلمانية، معلقة: "ده واجب وطني". 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020.

طقس الخميس نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرصة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساءً.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيوة، الإسكندرية، بلطيم، دمياط.

ملاحظة: نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب بالرعدية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطقس السىء الطقس الأرصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

منذ أقل من ساعة

سموحة يستهدف التعاقد مع ظهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يوم

ميدو: مرتضى منصور خدر المغاربة بتصريحاته

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعتين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ حوالي 16 ساعة

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

منذ ساعة و 12 دقيقة

بشرى سارة وتحذيرات عاجلة.. أبرز تصريحات وزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعة و نصف

هاني أبو ريدة يتدخل لإقامة مباراة الزمالك والرجاء في موعدها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ ساعة

طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تبدأ الخميس

الأرصاد: تساقط ثلوج على السلوم.. والإسكندرية ومطروح الأكثر تاثراً بموجة الأمطار (فيديو)

الأرصاد: الطقس السيئ سيكون أقل حدة مما شهدناه في العام الماضي

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

أمطار رعدية غزيرة على 4 مناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

12:06 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

02:28 م

ميدو يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والوداد

12:35 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»