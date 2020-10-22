الأرصاد: الطقس السيء لن يعيق المواطنين عن نزول الانتخابات (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن الأمطار اليوم ستتساقط على السواحل الشمالية، لافتة إلى الإسكندرية تشهد أمطار رعدية بالفعل حاليا.





وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن القاهرة ستشهد أمطار خفيفة مساء اليوم، بينما ستكون الأمطار متوسطة الشدة غدا على القاهرة، مؤكدة أن الهيئة إتخذت كافة الاحتياطات، وتصدر تحذيرات أول بأول لإرسالها لكافة المحافظات.





وأوضحت أنه لا داعي للقلق من موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد، حيث أنها موجة متوسطة الشدة، وكافة أجهزة الدولة مستعدة، منوهة بأن حالة الطقس لن تعيق حركة المواطنين للنزول للانتخابات البرلمانية، معلقة: "ده واجب وطني".





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020.





طقس الخميس نهارًا





- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.





- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.





طقس الخميس ليلًا





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- فرصة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساءً.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط، مدن القناة.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيوة، الإسكندرية، بلطيم، دمياط.





ملاحظة: نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب بالرعدية.





الوصف الفني لخرائط الطقس: