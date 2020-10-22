ضبط 5 طن كبدة ولحوم فاسدة داخل ثلاجة لحفظ السلع بالقاهرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 5 طن كبدة ولحوم مستوردة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 5.17 طن كبدة، لحوم مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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