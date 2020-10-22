ضبط مصنع "صابون " غير مرخص في كفر الشيخ

ضبطت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، مصنع لتصنيع الصابون بدون ترخيص، وبداخله 10 آلاف قطعة صابون مجهولة المصدر، بدائرة مركز البرلس، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.





وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بتشكيل حملة تموينية برئاسة سامح البنا ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل الوزارة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، علي الأسواق والمحال والمصانع بدوائر مراكز المحافظة، لضبط جرائم الغش التجاري.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الصابون بدون ترخيص، بدائرة مركز البرلس، وبداخله 10 آلاف قطعة صابون، بدون أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية «مجهولة المصدر»، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.



