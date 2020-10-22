بحضور وزاري.. صندوق تحيا مصر يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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افتتح صندوق تحيا مصر، منذ قليل مدرسة عرب بخواج الاعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطها في محافظة سوهاج، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر 

ويأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

وتم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة

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