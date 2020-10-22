بحضور وزاري.. صندوق تحيا مصر يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها

افتتح صندوق تحيا مصر، منذ قليل مدرسة عرب بخواج الاعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطها في محافظة سوهاج، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر





ويأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.



