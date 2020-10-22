الدواء تعلن سحب علاج لاضطرابات الجهاز التنفسي من السوق

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قامت بسحب إحدى تشغيلات مستحضر "Brom hexine Hcl syrup " الذي يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي، وذلك لأن التشغيلة غير مطابقة للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية.

حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "19" لسنة 2020، والذي يحمل رقم التشغيلة 241129، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب تشغيله مستحضر "Brom hexine Hcl syrup " جاء ضمن خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي يقوم بها التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، وتبين من تحليل العينة بمعامل الهيئة أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية. 

وتابع الغمراوي أن الهيئة قد أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

مشددًا على ان هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.

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