مطعم "ناين بيراميدز لأونج" بالأهرامات يستقبل الأفواج السياحية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تناول السائحين بمنطقة الأهرامات اليوم الغذاء بمطعم "ناين بيراميدز لاونج" الذي تم افتتاحه أول أمس بمنطقة البانوراما.

وقد توافد اليوم إلى منطقة آثار الهرم وفود سياحية عديدة من بينهم وفد من بيلاروسيا وأوكرانيًا، قادما من مدينة شرم الشيخ ضمن رحلات "اليوم الواحد"، وذلك للاستمتاع بزيارة أهرامات الجيزة

وأعرب السائحين عن إعجابهم بطريقة بناء الهرم، واندهاشهم بضخامة تمثال ابي الهول وطريقة نحته، كما حرصوا على التوجهه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، أنه بعد انتهاء الجولة حرص الوفد على تناول وجبة الغذاء في أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما الثانية، ناين بيراميدز لاونج، والذي افتتحه وزير السياحة و الآثار والسيد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، مساء يوم الثلاثاء بحضور ٥٠ سفيرا أجنبيًا وعربيا وأفريقيا بالقاهرة، كأولى ثمرات بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للأثار وشركة أوراسكوم للأستثمار، وذلك لتقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة والذي تم توقيعه في ديسمبر ٢٠١٨. كما تم التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتي سيتم تجربتها في مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية داخل المنطقة الأثرية.

وأشار محي الدين إلى أن الوفد ابنهر بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفوه بالخلاب، حيث أنهم لأول مرة يستطيعون رؤية التسع اهرامات الموجودة بالمنطقة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير المنطقة يضمن توفير وسائل الانتقال بداخل منطقة اهرامات الجيزة من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

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