البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:57 م
حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من  التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون

شملت  القائمة  ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح (ليفربول  الإنجليزي ) 

محمد النني (أرسنال الإنجليزي )

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني )

وكان محمد بركات مدير المنتخب الوطني أكد أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا علي أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها ٩ نوفمبر المقبل وحتي ١٧ من نفس الشهر.

وأضاف  أن الجهاز الفني استقر علي مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر  إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية  للإعلان عن هؤلاء اللاعبين وذلك للإطمئنان  علي سلامة كل العناصر.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأوليمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وفقا للتنسيق الكامل مع الكابتن شوقي غريب وأبرزهم مصطفي محمد وأحمد ابوالفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي موضحا أن هؤلاء اللاعبين مرشحون  بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المعسكر المقبل وانه سيتم الاعلان عنهم بشكل رسمي مع باقي العناصر المحلية الاخري بعد إنتهاء كل المباريات



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