سقوط عصابة العملات الأجنبية في الشرقية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص صاحب محل مواد غذائية، طالبان " نجلى المتهم الأول "، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى متخذين من المحل المشار إليه وكرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط المتهمين المذكورين بالمحل المُشار إليه و3 من عملائهم، وبحوزتهم عملات ( محلية – أجنبية )، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

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