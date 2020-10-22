سقوط عصابة العملات الأجنبية في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص صاحب محل مواد غذائية، طالبان " نجلى المتهم الأول "، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى متخذين من المحل المشار إليه وكرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط المتهمين المذكورين بالمحل المُشار إليه و3 من عملائهم، وبحوزتهم عملات ( محلية – أجنبية )، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



